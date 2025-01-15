Житель Хабаровского края выиграл миллион рублей в лотерею

Лотерейный билет мужчина приобрел 9 января в местном почтовом отделении. Уже через три дня во время трансляции розыгрыша стало известно, что он стал одним из семи по стране, которые выиграли по 1 миллиону рублей.
Обладательницей суперприза новогодней лотереи стала домохозяйка из Ханты-Мансийского автономного округа — ее выигрыш составил более 147 миллионов рублей. Билет она купила также в отделении «Почты России» в небольшом региональном поселке.
Всего с осени 2022 года в Хабаровском крае обладателями крупных лотерейных выигрышей стали 14 человек. Это жители городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и поселка Эльбан.