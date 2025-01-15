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Житель Хабаровского края выиграл миллион рублей в лотерею

Житель поселка Переяславка Хабаровского края стал лотерейным миллионером, сообщили «РГ» в пресс-службе «Почты России».

Источник: "Национальная лотерея"

Лотерейный билет мужчина приобрел 9 января в местном почтовом отделении. Уже через три дня во время трансляции розыгрыша стало известно, что он стал одним из семи по стране, которые выиграли по 1 миллиону рублей.

Обладательницей суперприза новогодней лотереи стала домохозяйка из Ханты-Мансийского автономного округа — ее выигрыш составил более 147 миллионов рублей. Билет она купила также в отделении «Почты России» в небольшом региональном поселке.

Всего с осени 2022 года в Хабаровском крае обладателями крупных лотерейных выигрышей стали 14 человек. Это жители городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и поселка Эльбан.