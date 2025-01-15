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77 иорданей откроется в Иркутской области во время Крещенских празднований

Для купания предназначено 42 проруби.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области, по предварительной информации, в период Крещенских празднований откроется 77 иорданей в 48 муниципальных образованиях. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, в 42 прорубях можно будет искупаться, еще 35 предназначены для забора воды.

— С учетом складывающейся ледовой обстановки возможны корректировки. В местах проведения обрядов планируется развернуть 43 пункта обогрева, 23 — раздачи горячего чая, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Кстати, во всех официальных местах купания будут следить за обстановкой — на дежурство выйдут сотрудники экстренных служб и добровольцы.

В это время корреспондент КП-Иркутск помогала строить единственную в городе иордань, которая откроется на заливе Якоби 19 января. Всего в Иркутске планируют сделать четыре купели: в первых двух можно окунуться, а в других — набрать воды.

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