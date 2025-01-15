Александр Ролик встретился с активом краевого Совета ветеранов

«Нынешний год объявлен президентом России Годом Защитника Отечества. Это год 80-летия Великой Победы, поэтому свою региональную неделю начал со встречи с активом Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Обсудили подготовку краевых мероприятий к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а также посвященных памятной дате — Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 г.), 80-летие которой наша страна также отметит в этом году», — сообщил представитель Приморского края в верхней палате парламента Александр Ролик.