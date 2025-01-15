Сенатор РФ в Приморском крае Александр Ролик встретился с активом краевого Совета ветеранов, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
«Нынешний год объявлен президентом России Годом Защитника Отечества. Это год 80-летия Великой Победы, поэтому свою региональную неделю начал со встречи с активом Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Обсудили подготовку краевых мероприятий к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, а также посвященных памятной дате — Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 г.), 80-летие которой наша страна также отметит в этом году», — сообщил представитель Приморского края в верхней палате парламента Александр Ролик.
Парламентарий также рассказал о новых законах, одобренных Советом Федерации и направленных на защиту суверенитета и безопасности нашей страны, на развитие социальной сферы и на поддержку участников специальной военной операции.
Поддержка бойцов СВО, членов их семей — один из главных приоритетов народной программы «Единой России». Одно из последних законодательных новшеств — участники спецоперации, которые получили статус ветеранов боевых действий, смогут проходить реабилитацию и санаторно-курортное лечение в учреждениях Социального фонда России. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее реабилитационные центры Соцфонда принимали только людей, получивших травмы на производстве.
На встрече обсудили и другие вопросы, которые волнуют людей старшего поколения. Также Александр Ролик поздравил председателя Совета ветеранов Приморья Дмитрия Григоровича, ровесника Победы, который 13 января отметил свой 80-летний юбилей.