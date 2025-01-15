Омичи в эту ночь наблюдали Волчью Луну

Различные предания и поверья гласят, что волки особенно громко и яростно воют в это время из-за их естественной активности в этот период или благодаря магическим и мистическим ассоциациям. В кельтской мифологии Волчья Луна ассоциируется с богиней Керридвен, которую часто изображают с волком. Это полнолуние считается периодом духовного роста и получения знаний. Ну и, конечно, на память остаются эффектные фото.