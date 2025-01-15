Омичи в эту ночь наблюдали Волчью Луну

Этой ночью, 15 января, омичи стали свидетелями первого полнолуния текущего года — Волчьего полнолуния. Эффектные фото появились сегодня в городском паблике «Омск с огоньком».
В период наблюдения за Луной невооруженным глазом диск будет казаться полным на протяжении нескольких ночей. В старину Волчьей Луне дали такое название из-за того, что в темные зимние ночи люди часто слышали волчий вой.
Различные предания и поверья гласят, что волки особенно громко и яростно воют в это время из-за их естественной активности в этот период или благодаря магическим и мистическим ассоциациям. В кельтской мифологии Волчья Луна ассоциируется с богиней Керридвен, которую часто изображают с волком. Это полнолуние считается периодом духовного роста и получения знаний. Ну и, конечно, на память остаются эффектные фото.
Ранее мы писали, как омичи сфотографировали Луну-гиганта.