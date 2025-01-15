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ВС РФ поразили замаскированную бронетехнику ВСУ в Курской области

Для атаки был использован дрон-камикадзе «Куб».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные использовали дрон-камикадзе «Куб» для уничтожения замаскированной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Дрон «Куб» нацелился на технику, скрывавшуюся в лесу, и, изменив траекторию почти до вертикальной, успешно нанёс удар. В дальнейшем на видео зафиксированы детонация боеприпасов и возникший пожар.

Дроны «Куб», производимые концерном «Калашников», предназначены для поражения как бронетехники, так и живой силы противника. В 2023 году стало известно о начале поставок модернизированных версий этих беспилотников, обладающих боевой частью повышенного могущества, что усиливает их эффективность на поле боя.

Ранее сообщалось, что российскому FPV-дрону удалось пролететь свыше 30 километров и нанести удар по самолету Вооруженных сил Украины. Воздушное судно противника было поражено в аэропорту поселка Чернобаевка Херсонской области.