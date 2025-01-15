Соединённые Штаты стали более изолированными, чем Российская Федерация, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, это связано с тем, что внешнеполитический курс Вашингтона направлен на разжигание вооружённых конфликтов, а также провоцирование нестабильности.
«Россия дипломатически — более сильная страна. У нас не получилось изолировать Россию», — заявил Риттер.
Заявление прозвучало в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он также отметил, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена «умудрилась» поставить Европу и Североатлантический альянс на грань уничтожения. Риттер уточнил, что это произошло после того, как США развязали украинский конфликт.
Избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу придётся разбираться с тем, что ему оставил ему Байден.
«НАТО конец. Он убил её из-за украинского конфликта. Европейский союз тоже под угрозой развала», — сказал Риттер.
Ранее Риттер выразил мнение, что глава Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкен стал самым настоящим военным преступником. Он уточнил, что Блинкен воспользовался слабоумием Байдена.