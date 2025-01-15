«Рёнхап»: в Южной Корее арестовали президента страны Юн Сок Ёля

Следователи арестовали действующего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает «Рёнхап».
«Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в возглавлении мятежа», — говорится в публикации.
По данным агентства, автомобиль, в котором находился Юн Сок Ёль, уехал из резиденции в сопровождении конвоя. В настоящее время колонна направляется к Управлению по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц.
До этого адвокат Сок Дон Хён заявил журналистам, что политик добровольно явится к правоохранителям.
Напомним, следователи и полиция в третий раз пришли к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста. Тот неделями прятался в резиденции Ханнам-дон, не выходя на улицу.
Ранее сообщалось, что следователи попали на территорию резиденции Юн Сок Ёля с помощью лестниц.
Юн Сок Ёль ввёл военное положение в Южной Корее. По его словам, это было сделано для защиты страны «от угрозы коммунистических сил» Пхеньяна.
После этого Юн Сок Ёля временно отстранили от власти, он трижды проигнорировал требования явиться на допрос и суд выдал ордер на его арест.