Астроном Кошман: невидимый парад планет произойдет в конце февраля

Ситуация в конце января также будет похожей: шесть планет расположатся с одной стороны от Солнца, но угловое расстояние между ними также не даст оснований для использования термина «парад». Кошман отметила, что термины «парад планет» не являются научными, а используются для популяризации астрономии, подчеркивая, что планеты могут находиться в строго одной линии с Землей и Солнцем лишь раз за миллионы лет.