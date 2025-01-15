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Астроном Кошман: невидимый парад планет произойдет в конце февраля

Из этих четырех планет будет видна только Венера.

Источник: Аргументы и факты

В конце января и февраля 2025 года планеты Солнечной системы окажутся с одной стороны от Солнца, но только событие в феврале можно будет назвать «парадом планет», сообщила астроном Московского планетария Людмила Кошман.

28 февраля 2025 года четыре планеты — Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера — соберутся в узком секторе 20−30 градусов на небе, что можно будет охарактеризовать как «малый парад планет». Однако, из этих четырех планет будет видна только Венера, а Меркурий можно будет увидеть в идеальных погодных условиях.

Ситуация в конце января также будет похожей: шесть планет расположатся с одной стороны от Солнца, но угловое расстояние между ними также не даст оснований для использования термина «парад». Кошман отметила, что термины «парад планет» не являются научными, а используются для популяризации астрономии, подчеркивая, что планеты могут находиться в строго одной линии с Землей и Солнцем лишь раз за миллионы лет.

Венеру, Сатурн, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом, в то время как Уран и Нептун требуются телескоп и звездные карты для наблюдения. Кошман порекомендовала искать хорошие условия для наблюдения вдали от городских огней, в неосвещенных местах.

Ранее астроном Язев сообщил, что в 2025 году возможны особо мощные вспышки на Солнце.