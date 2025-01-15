Спасатели пришли на помощь рыбакам в Бурятии

Отец и сын вместе отправились на рыбалку в Бурятии, однако по пути случилось непредвиденное — сломался мотобуксировщик. К тому же на улице было очень холодно, началась метель. Все могло кончиться трагедией, однако мужчины успели сообщить о своем местонахождении. Им вовремя пришли на помощь. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Республики Бурятии.