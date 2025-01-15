Спасатели пришли на помощь рыбакам в Бурятии

Отец и сын вместе отправились на рыбалку в Бурятии, однако по пути случилось непредвиденное — сломался мотобуксировщик. К тому же на улице было очень холодно, началась метель. Все могло кончиться трагедией, однако мужчины успели сообщить о своем местонахождении. Им вовремя пришли на помощь. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Республики Бурятии.
— В дельте реки Верхняя Ангара выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда. Все это время заявители находились на связи, — уточнили в пресс-службе ведомства.
На КАМАЗе и снегоходе специалистам МЧС удалось быстро добраться до рыбаков. К счастью, с ними все было хорошо, медицинская помощь не понадобилась. После они вместе со своими спасителями добрались до Северобайкальска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мать двоих детей погибла в страшной аварии на Новый год под Ангарском.