Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели пришли на помощь рыбакам в Бурятии

Отец и сын не могли добраться до дома, так как сломался мотобуксировщик.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отец и сын вместе отправились на рыбалку в Бурятии, однако по пути случилось непредвиденное — сломался мотобуксировщик. К тому же на улице было очень холодно, началась метель. Все могло кончиться трагедией, однако мужчины успели сообщить о своем местонахождении. Им вовремя пришли на помощь. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Республики Бурятии.

— В дельте реки Верхняя Ангара выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда. Все это время заявители находились на связи, — уточнили в пресс-службе ведомства.

На КАМАЗе и снегоходе специалистам МЧС удалось быстро добраться до рыбаков. К счастью, с ними все было хорошо, медицинская помощь не понадобилась. После они вместе со своими спасителями добрались до Северобайкальска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мать двоих детей погибла в страшной аварии на Новый год под Ангарском.