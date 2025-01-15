Почему Енисей в Красноярске не замерзает зимой, а летом очень холодный?

"Водозабор на ГЭС осуществляется с большой глубины, вода, которая попадает в турбину, берётся с глубины сорок метров и ниже. Поэтому в нижнем бьефе — ниже по течению от плотины — вода всегда одной температуры, около +4 градусов, — объясняет кандидат биологических наук, профессор кафедры водных и наземных экосистем Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Сергей Чупров. — Зимой эта огромная полынья в пределах 200−300 км, которая у нас образуется за счёт того, что в реку поступает тёплая вода для такого времени года. И так от Дивногорска до села Казачинское. Раньше летом хороший тепловой сток давала Ангара, но сейчас он сократится, потому что тепло немножко забрала Богучанская ГЭС.