Почему Енисей в Красноярске не замерзает зимой, а летом очень холодный?

Енисей, как и многие другие реки, частично не замерзает из-за того, что на нем расположены гидроэлектростанции. В том числе Красноярская ГЭС.
"Водозабор на ГЭС осуществляется с большой глубины, вода, которая попадает в турбину, берётся с глубины сорок метров и ниже. Поэтому в нижнем бьефе — ниже по течению от плотины — вода всегда одной температуры, около +4 градусов, — объясняет кандидат биологических наук, профессор кафедры водных и наземных экосистем Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Сергей Чупров. — Зимой эта огромная полынья в пределах 200−300 км, которая у нас образуется за счёт того, что в реку поступает тёплая вода для такого времени года. И так от Дивногорска до села Казачинское. Раньше летом хороший тепловой сток давала Ангара, но сейчас он сократится, потому что тепло немножко забрала Богучанская ГЭС.
Сегодня можно заморозить Енисей, чтобы полыньи не было, но это очень дорого. А пока у нас зимой открытая вода и высокая влажность. Если к этому прибавить смог от ТЭЦ, то получается сажа, которой мы все дышим, и это тоже серьёзная проблема".
Добавим, что всего на Енисее расположены три ГЭС — Саяно-Шушенская, Майнская и Красноярская.