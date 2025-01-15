Фильм снимут о погибшей близ Актау бортпроводнице

По данным издания, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Зия Шихлинский готовится снять документальный фильм о жизни Хокумы Алиевой — бортпроводнице самолета Embraer 190, следовавшего по курсу Баку-Грозный и потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау.
Сообщается также, что распоряжением главы Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Хокуме Алиевой посмертно присвоено звание национального героя Азербайджана.
«Это является признанием ее выдающегося профессионализма, храбрости и самоотверженности при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время трагического инцидента с самолетом Embraer 190 азербайджанских авиалиний», — отмечается в материале.