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Фильм снимут о погибшей близ Актау бортпроводнице

В Азербайджане готовятся к съемкам фильма о бортпроводнице самолета Embraer 190, который в декабре потерпел крушение близ Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на Azertag.az.

По данным издания, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Зия Шихлинский готовится снять документальный фильм о жизни Хокумы Алиевой — бортпроводнице самолета Embraer 190, следовавшего по курсу Баку-Грозный и потерпевшего крушение 25 декабря близ Актау.

Сообщается также, что распоряжением главы Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Хокуме Алиевой посмертно присвоено звание национального героя Азербайджана.

«Это является признанием ее выдающегося профессионализма, храбрости и самоотверженности при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время трагического инцидента с самолетом Embraer 190 азербайджанских авиалиний», — отмечается в материале.

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