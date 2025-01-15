Красноярский духовой оркестр выступит на железнодорожном вокзале

Сегодня, 15 января, Красноярский духовой оркестр выступит на главном железнодорожном вокзале города (улица 30 июля, 1). Как сообщили в мэрии, концерт пройдет в рамках XIX Зимнего суриковского фестиваля искусств.
Оркестр исполнит программу, посвященную жизни и творчеству художника Василия Сурикова. В программе — произведения композиторов-классиков, народные песни и романсы. Концерт начнется в 13:40, вход свободный.
Напомним, что фестиваль искусств в краевом центре продлится почти две недели — до 24 января. В программе запланировано более 40 мероприятий — это экскурсии, выставки и концерты, посвященные истории жизни нашего известного земляка и его творческих современников.
Программу фестиваля можно посмотреть на нашем сайте.