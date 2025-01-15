Стало известно, как хакеры обходят двухфакторную аутентификацию

Об этом рассказал эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров в интервью РИА Новости.
«Для обхода двухфакторной защиты злоумышленники начали использовать ОТР-боты (ОТР, One-Time-Password), которые имитируют процесс ввода одноразового пароля и оказываются почти на 40 п.п. эффективнее обычного фишинга», — рассказал Бедеров.
Эффективность взлома аккаунтов с помощью таких ботов достигает 60%, при фишинге же она составляет 18%. OTP-боты могут появиться на устройствах пользователей в результате в том числе заражения телефона зловредными файлами.
Чтобы защититься от таких ботов, пользователям советуют использовать приложение-аутентификатор или аппаратный токен, хранящий пароли на физическом носителе.