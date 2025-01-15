Пианист Денис Мацуев рассказал местах своего детства в Иркутске

Денис Мацуев показал квартиру, в которой он жил раньше, школу номер 11 имени Маяковского. Он пообщался со своей учительницей, директором и бывшими одноклассниками, исполнил несколько импровизаций для детей. Также музыкант посетил областную филармонию и съездил на Байкал. Рассказал артист и знаменитую легенду об Ангаре, которая сбежала от отца-Байкала к своему жениху Енисею.