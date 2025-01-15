Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полигон промышленных отходов планируют создать в 11 километрах от жилого района Порожский

На территории Братского района в 11 километрах от города появится полигон твердых промышленных отходов. Общественные слушания по проекту строительства объекта прошли в районной администрации. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию Братского района.

Источник: AP 2024

Предполагается, что полигон создадут на территории Тарминского муниципального образования в 11 километрах от жилого района Порожский города Братска. Полигон будет принимать отходы с 3 по 5 класс опасности. Проектная мощность — 35 тысяч тонн в год. При этом значительная часть отходов уйдет в переработку. Реализацией проекта займется компания «Техно».

Все изыскания и согласования для строительства полигона проведены. По всем санитарно-гигиеническим, техническим нормам полигон располагается в безопасном месте. Никакого влияния на животный, растительный мир и окружающую среду не будет. Вокруг объекта расположены леса, которые будут служить «зелёным» поясом, — приводятся в сообщении мэрии Братского района слова руководителя компании «Техно» Нины Довгий.

По проекту, на территории полигона предусмотрена зона предварительной приемки отходов, сортировки, переработки, а также котлован для захоронения, противопожарные и очистные сооружения. В скором времени документацию по созданию полигона направят на государственную экологическую экспертизу, ее планируется провести в текущем году.

Сроки создания полигона твердых промышленных отходов в сообщении мэрии Братского района не уточняются.

экология