Полигон промышленных отходов планируют создать в 11 километрах от жилого района Порожский

Предполагается, что полигон создадут на территории Тарминского муниципального образования в 11 километрах от жилого района Порожский города Братска. Полигон будет принимать отходы с 3 по 5 класс опасности. Проектная мощность — 35 тысяч тонн в год. При этом значительная часть отходов уйдет в переработку. Реализацией проекта займется компания «Техно».
Все изыскания и согласования для строительства полигона проведены. По всем санитарно-гигиеническим, техническим нормам полигон располагается в безопасном месте. Никакого влияния на животный, растительный мир и окружающую среду не будет. Вокруг объекта расположены леса, которые будут служить «зелёным» поясом, — приводятся в сообщении мэрии Братского района слова руководителя компании «Техно» Нины Довгий.
По проекту, на территории полигона предусмотрена зона предварительной приемки отходов, сортировки, переработки, а также котлован для захоронения, противопожарные и очистные сооружения. В скором времени документацию по созданию полигона направят на государственную экологическую экспертизу, ее планируется провести в текущем году.
Сроки создания полигона твердых промышленных отходов в сообщении мэрии Братского района не уточняются.