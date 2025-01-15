Полигон промышленных отходов планируют создать в 11 километрах от жилого района Порожский

Все изыскания и согласования для строительства полигона проведены. По всем санитарно-гигиеническим, техническим нормам полигон располагается в безопасном месте. Никакого влияния на животный, растительный мир и окружающую среду не будет. Вокруг объекта расположены леса, которые будут служить «зелёным» поясом, — приводятся в сообщении мэрии Братского района слова руководителя компании «Техно» Нины Довгий.