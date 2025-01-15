На штат Квинсленд в Австралии обрушился град размером с мяч для гольфа

В Австралии зафиксированы сильный град и ветер с порывами до 100 километров в час, сообщает ABC News.
Град размером с мяч для игры в гольф выпал в штате Квинсленд.
«Градины были очень крупными, всё дорожное движение в какой-то момент остановилось», — рассказали местные жители.
Кроме того, град пробивал пластиковые парники.
Ранее в штате Квинсленд была зафиксирована аномальная жара.
Напомним, летом 2024 года в Республике Саха выпал град размером с куриное яйцо. Сообщалось, что повреждения получили посевы сельскохозяйственная техника и дома. Кроме того, пострадали домашние животные.