В Омске значительно подорожала продуктовая корзина

В Омске подсчитали стоимость потребительской корзины в январе. По данным Омскстата, стоимость продуктовой корзины в настоящее время составляет 5808 рублей.
За год наиболее существенно выросла стоимость икры лосося — более чем на 43%. Белокочанная капуста подорожала на ту же величину. Сливочное масло стало дороже на 33%, молоко — на 20%, хлеб — на 12%.
В то же время наблюдается снижение цен на некоторые продукты. В частности, гречневая крупа за год подешевела на 15%.
Стоимость непродовольственных товаров за год увеличилась на 5%.