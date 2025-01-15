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В Омске значительно подорожала продуктовая корзина

Минимальный набор продуктов в Омске за прошедший год подорожал почти на 14%

Источник: Комсомольская правда

В Омске подсчитали стоимость потребительской корзины в январе. По данным Омскстата, стоимость продуктовой корзины в настоящее время составляет 5808 рублей.

За год наиболее существенно выросла стоимость икры лосося — более чем на 43%. Белокочанная капуста подорожала на ту же величину. Сливочное масло стало дороже на 33%, молоко — на 20%, хлеб — на 12%.

В то же время наблюдается снижение цен на некоторые продукты. В частности, гречневая крупа за год подешевела на 15%.

Стоимость непродовольственных товаров за год увеличилась на 5%.