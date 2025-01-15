В Челябинске около 90 домов и административных зданий останутся без воды 15 января

Водоснабжение будет приостановлено 15 января примерно с 9:30 до 18:00. Возможно досрочное завершение работ, сообщает МУП «ПОВВ».
Под отключение попадут жилые дома и административные здания на улицах Каслинская, Кожзаводская, Островского, по Комсомольскому и Свердловскому проспектам, Свердловскому тракту.
Многоквартирные дома:
— Каслинская, 1 к .1, 1 к. 2, 3, 3-А, 3-А/1, 5, 5-В, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 5 стр. 1, 22, 24, 26, 28, 30;
— Кожзаводская, 2-А, 2-А/1, 2-Б, 4, 9-Б, 10-А, 10-А/1, 16, 20, 54, 54-А, 54-Б, 54/1, 54-Б/2, 78, 96-А, 96-А/1, 96-А/2, 96 стр. 1, 96 стр. 5, 96 к. 1, 96 к. 2, 100, 100/1, 106, 108, 108-А, 108-А/1, 108-А/2, 128-Б;
— Комсомольский пр., 3, 3-А, 3-Б, 3-В;
— Островского, 2, 8, 10, 11;
— Свердловский пр., 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 25.
Административные здания:
— Каслинская, 18, 24-А, 26-А;
— Комсомольский пр., 5, 7;
— Островского, 6, 15;
— Свердловский пр., 7-А, 7-Б, 7-А к. 1, 7-А к. 2, 7-А к. 3;
— Свердловский тракт, 1-А, 1-А/2, 7-А, 7-А/3, 7-Б, 9, 11, 11-В, 15, 15-А, 15-Б, 24.
Социальные учреждения:
— Каслинская, 28-А (детский сад).