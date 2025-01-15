В Омске перед мостом у Телецентра скопилась огромная пробка из-за двух ДТП

В том числе огромный, по мнению автора, затор образовался перед мостом у телецентра, на котором накануне был изменен график реверса. То есть утром средняя полоса работает в пользу Левобережья. Согласно данным сервиса «Яндекс Пробки», перед самым въездом на мост случилось две аварии — в правом и левом ряду, а плотная пробка по улице Лукашевича тянется от проспекта Комарова.
С другой стороны ДТП не наблюдается, но пробки все равно есть — проспект Мира стоит от улицы Химиков, Заозерная — от 5-й Заозерной.
Кроме того, наиболее крупные пробки этим утром скопились по улицам Герцена, Орджоникидзе, Яковлева, Конева, 3-й Енисейской, проспекту Маркса, Пушкина, Думской, Барнаульской, 2-й Восточной, Богдана Хмельницкого и некоторым другим.