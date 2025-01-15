В Новосибирской области 15 января отключат несколько телеканалов

В указанные часы специалисты проведут профилактические и ремонтные работы, направленные на улучшение технического состояния оборудования и повышение качества трансляции. Сотрудники РТРС отметили, что график работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий, и в случае неблагоприятной погоды сроки могут быть перенесены.