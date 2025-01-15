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В госпитале ветеранов войн № 3 в Новосибирске установили томограф

Учреждение стало третьей поликлиникой с собственным мультиспиральным компьютерным томографом.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Медоборудование новосибирского госпиталя ветеранов войн № 3 пополнилось мультиспиральным компьютерным томографом. Аппарат приобрели за счёт средств бюджета региона. Информацию передаёт пресс-центр областного правительства.

Благодаря томографу можно с высокой точностью диагностировать патологии, включая выявление рака на ранних стадиях. Оборудование важно на втором этапе диспансеризации и наблюдении пациентов.

Аппарат получен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Областной бюджет направил около 50 млн рублей (включая подготовку кабинета).

Отмечается, что госпиталь ветеранов войн № 3 стал третьей новосибирской поликлиникой в регионе, которая имеет собственный компьютерный томограф.

здоровье