В госпитале ветеранов войн № 3 в Новосибирске установили томограф

Медоборудование новосибирского госпиталя ветеранов войн № 3 пополнилось мультиспиральным компьютерным томографом. Аппарат приобрели за счёт средств бюджета региона. Информацию передаёт пресс-центр областного правительства.
Благодаря томографу можно с высокой точностью диагностировать патологии, включая выявление рака на ранних стадиях. Оборудование важно на втором этапе диспансеризации и наблюдении пациентов.
Аппарат получен в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Областной бюджет направил около 50 млн рублей (включая подготовку кабинета).
Отмечается, что госпиталь ветеранов войн № 3 стал третьей новосибирской поликлиникой в регионе, которая имеет собственный компьютерный томограф.