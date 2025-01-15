В Перми ДТП парализовало движение по Коммунальному мосту

По данным пользователей сервиса «Яндекс. Карты», две аварии на нескольких полосах движения произошли около 7:00. По данным «Яндекс. Карт» и 2ГИС, ДТП вызвало дорожный затор на мосту в обоих направлениях — причём начинается он далеко за пределами моста на обоих берегах Камы. На левом берегу, к примеру, автомобили встают в пробку ещё перед кольцом Якутская — Спешилова — Докучаева.