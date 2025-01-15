В Перми ДТП парализовало движение по Коммунальному мосту

Утром 15 января из-за нескольких аварий на Коммунальном мосту в Перми в обоих направлениях образовалась серьёзная пробка.
По данным пользователей сервиса «Яндекс. Карты», две аварии на нескольких полосах движения произошли около 7:00. По данным «Яндекс. Карт» и 2ГИС, ДТП вызвало дорожный затор на мосту в обоих направлениях — причём начинается он далеко за пределами моста на обоих берегах Камы. На левом берегу, к примеру, автомобили встают в пробку ещё перед кольцом Якутская — Спешилова — Докучаева.
Повлияла авария и на работу общественного транспорта. Департамент транспорта администрации Перми сообщил, что из-за нескольких ДТП затруднено движение всех автобусов, которые ходят по мосту: № 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 49, 53 и 60.
Информации об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших пока нет, perm.aif.ru направил запрос о ситуации в ГУ МВД по Пермскому краю.