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В Башкирию вернутся снегопады

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Середина рабочей недели в республике ознаменуется осадками и сильным ветром.

Так, сегодня, 15 января, синоптики ожидают небольшой снег, на северо-западе Башкирии осадки будут умеренными. Температура воздуха днем поднимется до −4…-9 градусов.

Завтра, 16 января, в Башкирии ухудшится погода. Метеорологи прогнозируют обильные снегопады, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

— Столбики термометров ночью опустятся до −5,-10°, днем ожидается −2,-7°, — заключили в Башгидрометцентре.

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