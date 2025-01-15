В Башкирию вернутся снегопады

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Середина рабочей недели в республике ознаменуется осадками и сильным ветром.
Так, сегодня, 15 января, синоптики ожидают небольшой снег, на северо-западе Башкирии осадки будут умеренными. Температура воздуха днем поднимется до −4…-9 градусов.
Завтра, 16 января, в Башкирии ухудшится погода. Метеорологи прогнозируют обильные снегопады, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.
— Столбики термометров ночью опустятся до −5,-10°, днем ожидается −2,-7°, — заключили в Башгидрометцентре.
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