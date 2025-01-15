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С ноября средняя зарплата в Омской области выросла почти на 8%

Свежими данными на конец 2024 года поделились в Омскстате.

Источник: Комсомольская правда

По данным Омскстата, среднемесячная начисленная зарплата в Омской области выросла на 17,4% с ноября 2024 года, составив 65 133 рубля. Это эквивалентно росту реальной заработной платы на 7,8%.

За период с января по октябрь 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата в регионе составила 62 074 рубля, что на 18,3% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Стоит отметить, что рост заработной платы наблюдается и в других регионах России. Интересно, что самые высокие темпы рост зарплат зафиксированы в Воронежской и Липецкой областях (27%), где средняя зарплата составила около 69 тысяч рублей.

А у соседей в Новосибирской области темпы средней по региону зарплаты примерны равны омским — за 2024 год выросла на 15% по сравнению с 2023 годом и составила 62 495 рублей.