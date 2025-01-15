Турмаршрут «По следам переселенцев» разработали в Иркутской области

В Иркутской области появился новый семейный туристический маршрут «По следам переселенцев». Как стало известно КП-Иркутск, желающие побывают в Иркутске, Ангарске, Свирске и Заларинском районе. Там им подробно расскажут об обрядах и особенностях национальной кухни бурят и чувашей, а также о сибирских немцах — голендрах.
Туристы посетят экскурсию по историческому центру Иркутска, сходят в музей под открытым небом «Лукоморье», поучаствуют в культурной программе «Эхо Одинских предков», съездят в музей мышьяка и увидят Заларинское кольцо.
Данные локации, кстати, выбрали не случайно. Так специалисты хотя перераспределить турпоток от Байкала вглубь Приангарья. При этом путешествовать можно как самостоятельно, так и при сопровождении туроператора.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 77 иорданей откроется в Иркутской области во время Крещенских празднований.