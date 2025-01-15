Турмаршрут «По следам переселенцев» разработали в Иркутской области

В Иркутской области появился новый семейный туристический маршрут «По следам переселенцев». Как стало известно КП-Иркутск, желающие побывают в Иркутске, Ангарске, Свирске и Заларинском районе. Там им подробно расскажут об обрядах и особенностях национальной кухни бурят и чувашей, а также о сибирских немцах — голендрах.