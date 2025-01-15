14 тыс. км за два месяца: зимняя «перепись» диких животных стартует в Татарстане

«В этом году мероприятие проводится по трем методикам: зимний маршрутный учет, методом прогона и учет в местах искусственных концентраций. Все они позволят получить максимально достоверную информацию о численности животных на территории охотничьих угодий. Для проведения мониторинга специалисты обычно берут с собой навигатор, который фиксирует локацию, время и скорость пути, планшет, распечатанную схему маршрута, где карандашом делают пометки о пройденном пути», — рассказали в пресс-службе.