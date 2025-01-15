Как подготовиться к погружению в прорубь на Крещение

Чтобы не навредить себе, нужно заранее подготовить организм к испытанию холодом. Не обязательно тренироваться на улице. Устройте себе контрастный душ, а если сделаете его ежедневной привычкой, еще и укрепите здоровье. Если не решаетесь сразу облиться холодной водой, сделайте это в несколько этапов: от стоп до бёдер, до живота, до груди, до головы. Сначала обливайтесь не дольше 10 секунд, постепенно увеличивайте время до полуминуты. При этом не забывайте активно дышать: глубокие вдохи через нос и выдохи через рот снижают внутреннее напряжение и помогают более плавно и комфортно закалять организм. Справиться с напряжением помогают и громкие звуки, так что петь в душе полезно!