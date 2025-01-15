Как подготовиться к погружению в прорубь на Крещение

В ближайшее воскресенье православные верующие будут отмечать Крещение Господне. Многие по традиции окунутся в проруби, но все ли знают, что для неподготовленного человека погружение в ледяную воду может быть опасно для здоровья и даже для жизни?
Чтобы не навредить себе, нужно заранее подготовить организм к испытанию холодом. Не обязательно тренироваться на улице. Устройте себе контрастный душ, а если сделаете его ежедневной привычкой, еще и укрепите здоровье. Если не решаетесь сразу облиться холодной водой, сделайте это в несколько этапов: от стоп до бёдер, до живота, до груди, до головы. Сначала обливайтесь не дольше 10 секунд, постепенно увеличивайте время до полуминуты. При этом не забывайте активно дышать: глубокие вдохи через нос и выдохи через рот снижают внутреннее напряжение и помогают более плавно и комфортно закалять организм. Справиться с напряжением помогают и громкие звуки, так что петь в душе полезно!
К окунанию в прорубь тоже надо подготовиться. Не забудьте взять с собой полотенце, тапочки (желательно с задником или фиксированной пяткой), плавки или купальник. Если захватите халат, избавите себя от неприятных минут после выхода на улицу из раздевалки и после окунания. Пригодится и термос с горячим сладким чаем.
Возле купели осмотритесь и запомните, где находится вход и выход у палатки для обогрева, как от нее идти до проруби и обратно. В купель спускайтесь аккуратно. Обязательно нащупайте дно! Это придаст вам уверенности в экстремальной среде (в холодной воде). Выдыхайте в момент окунания и делайте вдох, когда поднимаетесь на поверхность. Это позволит вам не сбивать дыхание и сохранить концентрацию. При выходе не спешите, как бы вам ни хотелось поскорее оказаться в тепле. Обычно место на выходе очень скользкое, вы же не хотите получить травму! Надевайте одежду на сухое тело, а обувь — на сухие стопы и носки.