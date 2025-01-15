В Волгоградской области защитникам Сталинграда выплатят по 100 тысяч рублей

Согласно приказу облкомсоцзащиты, единовременную выплату в размере 100 000 рублей получат защитники Сталинграда, работники тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда».
В преддверии празднования 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве волгоградским ветеранам, которые принимали участие в защите Сталинграда, выплатят по 100 тысяч рублей.
По 10 000 рублей получат проживающие в Волгоградской области вдовы участников Сталинградской битвы и жители региона, которым присвоили статус «Житель осажденного Сталинграда».
Средства будут предоставлены в первом квартале 2025 года, их зачислят на счет по вкладу получателя или выплатят через отделения «Почты России». Для получения этих выплат никаких заявлений гражданам подавать не придется.
Напомним, что в Волгоградской области ведется подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Важным этапом подготовки к этому торжеству станут мероприятия, посвященные 82-й годовщине Сталинградской победы.