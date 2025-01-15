Скандал в семье новосибирского актера Прилучного: бабушка не смогла поздравить внука с днем рождения

На этот раз причиной обсуждений стала бабушка его сына Тимофея, которая не смогла поздравить внука с 12-летием. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
Тимофей отметил свой день рождения в загородном доме на базе отдыха в компании отца, мачехи и младших брата и сестры. Однако других родственников на праздник не пригласили.
В своем посте бабушка выразила недовольство, отметив, что не смогла связаться с Тимофеем. Она предположила, что его номер телефона мог быть изменен, а отправленные подарки вернулись обратно.
Сам Тимофей отреагировал на ситуацию, назвав действия бабушки хайпом. Его мать, актриса Агата Муцениеце, пока не комментирует инцидент, так как сейчас отдыхает с новым бойфрендом на Мальдивах.