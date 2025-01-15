Роспотребнадзор рассказал об уровне радиации в Волгоградской области

Результаты дозиметрических измерений на открытой местности и в помещениях показали, что мощность дозы гамма-излучения находится в пределах естественного радиационного фона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, радиационная обстановка в Волгоградской области по-прежнему стабильна, превышений естественного гамма-фона не выявлено.
В 2024 году в регионе также проводились исследования радона на открытой местности и в помещениях, исследования проб воды. Зарегистрированные показатели не превышали норму, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523−09 «Нормы радиационной безопасности».
Радиационная обстановка в Волгоградской области находится в пределах естественного радиационного фона. Мониторинг ситуации проводит регуправление Роспотребнадзора.