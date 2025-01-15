Уфа встала в 7-балльных пробках.

В Уфе к 8.00 образовались 7-балльные заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затруднено движение на въезде в Уфу со стороны аэропорта и Затонского моста, на улице Пугачева и на прилегающих к ней улицах микрорайона Кузнецовский Затон. В микрорайоне Зеленая роща придется потолкаться на Генерала Рыленко, Софьи Перовской, Авроры и Степана Кувыкина. Традиционно плотное движение на 50-летия СССР, Комсомольской, Революционной, на Галле.