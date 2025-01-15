Уфа встала в 7-балльных пробках.

В Уфе к 8.00 образовались 7-балльные заторы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затруднено движение на въезде в Уфу со стороны аэропорта и Затонского моста, на улице Пугачева и на прилегающих к ней улицах микрорайона Кузнецовский Затон. В микрорайоне Зеленая роща придется потолкаться на Генерала Рыленко, Софьи Перовской, Авроры и Степана Кувыкина. Традиционно плотное движение на 50-летия СССР, Комсомольской, Революционной, на Галле.
Как сообщает минтранс Башкирии, по улице Заки Валиди движение плотное от развязки с проспекта Салавата Юлаева до Цюрупы, средняя скорость потока — 25,7 км /ч. По самому проспекту Салавата Юлаева автомобили едут со средней скоростью 52,5 км /ч.
На проспекте Октября также заторы, средняя скорость — 34,2 км/ч, на Менделеева — 30,7 км /ч. В Сипайлово движение затруднено по улице Маршала Жукова на участке от Новоженова до Трамвайной из-за ДТП, средняя скорость — 26,2 км /ч.