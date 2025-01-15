Средняя стоимость бензина АИ-95 резко выросла в Алматы

В декабре по сравнению с ноябрем 2024 года в Алматы, согласно данным БНС, выросла средняя стоимость и бензина марки АИ-98 — с 303 до 312 тенге соответственно. При этом резкий рост также, вероятно, был в начале месяца, так как с 10 декабря цены на обследованных нами АЗС не изменились. В сети Royal Petrol он по-прежнему стоит 340 тенге за литр, а Qazaq Oil — 297 тенге.