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На Челябинскую область надвигаются жёсткие морозы

Прощаемся с аномальным потеплением в Челябинской области — на регион надвигаются настоящие уральские морозы. Как сильно опустятся столбики термометров в ближайшие дни, рассказали в местном Гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +1° 5 м/с 40% 761 мм рт. ст.
Источник: Pchela.News

В среду, 15 января, холодный фронт принесёт на Южный Урал небольшой снег и гололедицу. Днём будет −3…-8, в низинах до −11, но нужно учитывать мощные порывы ветра и одеваться теплее. Тем более, в ночь на четверг столбики термометров рухнут до −18 градусов, а на пятницу — и вовсе до −20. Дневные температуры будут более щадящими, до −8 и −13 градусов соответственно.

В Челябинске сегодня преимущественно без осадков, температура воздуха днём −6…-8, а ночью похолодает до −10…-12 градусов. Тенденция всё та же — к выходным морозы будут крепчать.