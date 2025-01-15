На Челябинскую область надвигаются жёсткие морозы

В среду, 15 января, холодный фронт принесёт на Южный Урал небольшой снег и гололедицу. Днём будет −3…-8, в низинах до −11, но нужно учитывать мощные порывы ветра и одеваться теплее. Тем более, в ночь на четверг столбики термометров рухнут до −18 градусов, а на пятницу — и вовсе до −20. Дневные температуры будут более щадящими, до −8 и −13 градусов соответственно.