Stitrak смял под собой «Калину»: в Башкирии в аварии с грузовиком разбились насмерть два человека

Трагедия случилась на 1536 километре дороги М5 «Урал». 22-летний водитель за рулем Lada Kalina ехал со стороны Уфы в направлении Челябинск. По неизвестной на данный момент причине он решил выехать на «встречку» и столкнулся с грузовиком Sitrak, за рулем которого находился 55-летний водитель. В результате происшествия водитель «Лады» и его 36-летний пассажир скончались на месте.