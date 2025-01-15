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Stitrak смял под собой «Калину»: в Башкирии в аварии с грузовиком разбились насмерть два человека

В Башкирии водитель и пассажир Lada Kalina погибли в ДТП с грузовиком.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 15 января, в Иглинском районе Башкирии произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Трагедия случилась на 1536 километре дороги М5 «Урал». 22-летний водитель за рулем Lada Kalina ехал со стороны Уфы в направлении Челябинск. По неизвестной на данный момент причине он решил выехать на «встречку» и столкнулся с грузовиком Sitrak, за рулем которого находился 55-летний водитель. В результате происшествия водитель «Лады» и его 36-летний пассажир скончались на месте.

Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются. На месте ЧП работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.

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