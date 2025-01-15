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Знания хабаровских школьников будут оценивать по-новому

ЕГЭ может вытеснить выставление интегральных оценок.

Источник: Freepik

Знания хабаровских и других российских школьников будут оценивать по-новому. Интегральные оценки могут вытеснить ЕГЭ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

О том, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался, сообщил накануне председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, новый формат оценок будет основан на преимуществах всех предыдущих систем: советской, российской и ЕГЭ.

Один из механизмов на этом пути — введение интегральной оценки, которое накануне поддержали в Российской академии образования. Интегральная оценка — обобщенный результат знаний ученика, полученный, в частности, в результате написания контрольной работы или устного ответа, а не тестирования.

— Это разумная идея. Я много раз повторяла, что итог обучения в школе — результат, которого ребенок достигает по всем предметам, а не только по тем, которые он выбрал на ЕГЭ, — сказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.

образование