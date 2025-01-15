Туман, гололед и снег с дождем прогнозируются сегодня в Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода местами с туманом и гололедом прогнозируется 15 января в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.