Туман, гололед и снег с дождем прогнозируются сегодня в Беларуси

Утром на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Днем местами, а по югу во многих районах ожидается снег, мокрый снег, дождь. Местами может быть туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с. Из-за гололеда сохраняется оранжевый уровень опасности.
Температура воздуха составит минус 1 — плюс 4 градуса. В Бресте, Минске, Могилеве и Витебске прогнозируется от нуля до плюс 2 градусов, в Гомеле — минус 1 — плюс 1 градус, Гродно — 1−3 градуса выше нуля. Высока вероятность осадков в Бресте, Гомеле и Гродно.