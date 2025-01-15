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Туман, гололед и снег с дождем прогнозируются сегодня в Беларуси

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная погода местами с туманом и гололедом прогнозируется 15 января в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 37% 760 мм рт. ст. +2°
Источник: БЕЛТА

Утром на большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Днем местами, а по югу во многих районах ожидается снег, мокрый снег, дождь. Местами может быть туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с. Из-за гололеда сохраняется оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха составит минус 1 — плюс 4 градуса. В Бресте, Минске, Могилеве и Витебске прогнозируется от нуля до плюс 2 градусов, в Гомеле — минус 1 — плюс 1 градус, Гродно — 1−3 градуса выше нуля. Высока вероятность осадков в Бресте, Гомеле и Гродно.