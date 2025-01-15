Чистоту дворов контролируют в Хабаровском крае

С начала зимы в Хабаровском крае проверено 1,5 тысячи дворов многоквартирных домов на качество уборки снега. Вчера инспекция прошла в Хабаровске на улицах Джамбула, Серышева, Брестской и Знаменщиков. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С начала снежного сезона инспекторы госжилнадзора рассмотрели больше 300 обращений, приняли около 300 сообщений в соцсетях и 400 звонков на «горячую линию». Проведены проверки 15 управляющих компаний, которым выданы предписания на уборку дворов.
«Среди основных нарушений — недостаточная уборка снега во дворах, отсутствие обработки территорий пескосоляной смесью и неправильное складирование снега. Однако положительная динамика очевидна, что видно по дворам, которые мы проверили вчера. В целом, нарушений практически нет, лишь небольшие недочеты, за устранением которых будем следить. Ситуация остается на контроле краевого управления госконтроля», — рассказали в госжилнадзоре.
Уборка снега должна проводиться с определенной периодичностью. В случае гололеда нужно посыпать территории песком. Складирование снега в валы должно завершаться от шести до 12 часов после снегопада. Несоблюдение требований может привести к штрафам: для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 300 тысяч рублей, а за игнорирование жилищного законодательства предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для организаций и до 5 тысяч рублей для сотрудников.