Чистоту дворов контролируют в Хабаровском крае

Уборка снега должна проводиться с определенной периодичностью. В случае гололеда нужно посыпать территории песком. Складирование снега в валы должно завершаться от шести до 12 часов после снегопада. Несоблюдение требований может привести к штрафам: для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 300 тысяч рублей, а за игнорирование жилищного законодательства предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для организаций и до 5 тысяч рублей для сотрудников.