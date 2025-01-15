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Минздрав Беларуси: болеющие дети смогут отсутствовать в школе 5 дней без справки

Минздрав Беларуси сказал, что дети по болезни смогут отсутствовать в школе пять дней без справки.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси сообщил, что болеющие дети смогут отсутствовать в школе 5 дней без справки. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ранее Минздрав объявил о новых мерах против вирусных инфекций после поручения президента Беларуси Александра Лукашенко (подробнее — здесь). В ведомстве обратили внимание, что наибольшая доля заболевших острыми респираторными заболеваниями — дети. По этой причине, совместно с Министерством образования в детских садах и школах организовывается работа по усилению утренних фильтров, чтобы снизить риск заноса инфекции в детские коллективы.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения уточнили, что заболевшие дети смогут отсутствовать в учреждениях образования до пяти дней без предоставления справки.

Ранее Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в январе — феврале 2025 в Беларуси.

Тем временем белорусский инфекционист сказал о первых случаях гриппа в Беларуси.

Кроме того, белорусские врачи сказали, что известно о метапневмовирусе, вспышка которого зафиксирована в Китае: способы передачи, симптомы, группы риска, лечение, последствия, поручение Лукашенко Минздраву.