Минздрав Беларуси: болеющие дети смогут отсутствовать в школе 5 дней без справки

Ранее Минздрав объявил о новых мерах против вирусных инфекций после поручения президента Беларуси Александра Лукашенко (подробнее — здесь). В ведомстве обратили внимание, что наибольшая доля заболевших острыми респираторными заболеваниями — дети. По этой причине, совместно с Министерством образования в детских садах и школах организовывается работа по усилению утренних фильтров, чтобы снизить риск заноса инфекции в детские коллективы.