Названы отрасли самых высоких зарплат в Омске

Омскстат в минувший вторник, 14 января 2025 года, обновил данные о среднемесячной начисленной заработной плате в регионе: по официальным данным, в октябре 2024 года она достигла 65 133 рублей. Представители статслужбы отмечают, что за год показатель вырос на 17,4%.