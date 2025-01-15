Названы отрасли самых высоких зарплат в Омске

Из материалов Омсктстата можно сделать вывод, что наиболее высокооплачиваемыми сферами профессиональной деятельности в регионе считаются следующие:
— производство кокса и нефтепродуктов (164 205 рублей),
— производство прочих транспортных средств и оборудования (100 431 рублей),
— ремонт и монтаж машин и оборудования (103 909 рублей),
— деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (100 052 рубля),
— деятельность водного транспорта (115 885 рублей);
— деятельность воздушного, космического транспорта (106 704 рубля);
— деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (110 818 рублей).
Напомним, среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается путем деления совокупного объема начисленной зарплаты за конкретный период на количество месяцев.