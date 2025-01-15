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Названы отрасли самых высоких зарплат в Омске

Омскстат в минувший вторник, 14 января 2025 года, обновил данные о среднемесячной начисленной заработной плате в регионе: по официальным данным, в октябре 2024 года она достигла 65 133 рублей. Представители статслужбы отмечают, что за год показатель вырос на 17,4%.

Источник: ТАСС

Из материалов Омсктстата можно сделать вывод, что наиболее высокооплачиваемыми сферами профессиональной деятельности в регионе считаются следующие:

— производство кокса и нефтепродуктов (164 205 рублей),

— производство прочих транспортных средств и оборудования (100 431 рублей),

— ремонт и монтаж машин и оборудования (103 909 рублей),

— деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки (100 052 рубля),

— деятельность водного транспорта (115 885 рублей);

— деятельность воздушного, космического транспорта (106 704 рубля);

— деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (110 818 рублей).

Напомним, среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается путем деления совокупного объема начисленной зарплаты за конкретный период на количество месяцев.