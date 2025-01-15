Пермскому пороховому заводу передали здание под общежитие для новых сотрудников

В конце 2024 года губернатор Дмитрий Махонин рассказал, что с января 2025 года в Прикамье заработает мера поддержки для строительства многоквартирных домов сотрудникам предприятий ОПК. Такое жилье будет возводиться с помощью инструмента «приоритетный инвестпроект». По словам главы региона, с директорами заводов он уже обсуждал механизм, позволяющий строить дома для сотрудников оборонных предприятий. О необходимости возведения жилья для персонала заявляли в «Мотовилихинских заводах» и на Пермском пороховом заводе.