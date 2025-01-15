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В Самарской области заболеваемость коронавирусом выросла на 10%

В Самарской области обнаружили 472 случая коронавируса за неделю.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какая сейчас в Самарской области ситуация по заболеваемости COVID-19. По данным на 13 января 2025 года, число случаев коронавируса растет. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

— По итогам второй недели в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 15. Это на 10,2% выше, чем на прошлой неделе, — рассказали в пресс-службе.

Среднеобластной показатель превышен на 11 административных территориях. Наибольшая заболеваемость в городах Отрадный и Октябрьск, а также в Сызранском районе. По данным портала стопкоронавирус.рф, с 6 по 12 января в регионе обнаружили 472 случая коронавирусной инфекции.

Показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Так, победить болезнь и излечиться удалось 541 жителю региона. За семь дней госпитализировали в медицинские учреждения 24 человека, ни один пациент не скончался от коронавируса.

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