Белоруска Соболенко вышла в третий круг Australian Open, обыграв испанку Манейро

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open, обыграв испанку Джессику Бузас Манейро.
Игра между теннисистками состоялась в ночь с 14 на 15 января. Она завершилась победой со счетом 6:3, 7:5 в пользу белорусской теннисистки. На корте Соболенко и Манейро провели 1 час 36 минут. В 1/16 финала открытого чемпионата Австралии по теннису белоруска встретится с представительницей Дании Кларой Таусон.
Ранее Соболенко сказала, что была бы рада видеть флаг Беларуси на турнирах рядом со своим именем.
Кстати, теннисистка станцевала на Australian Open по просьбе трибун: «Я станцую, только если трибуны присоединятся ко мне».
А еще Соболенко рассказала, как стать сильной женщиной: «Вам не обязательно быть жесткими к себе, и вам не нужно плакать».