Белоруска Соболенко вышла в третий круг Australian Open, обыграв испанку Манейро

Игра между теннисистками состоялась в ночь с 14 на 15 января. Она завершилась победой со счетом 6:3, 7:5 в пользу белорусской теннисистки. На корте Соболенко и Манейро провели 1 час 36 минут. В 1/16 финала открытого чемпионата Австралии по теннису белоруска встретится с представительницей Дании Кларой Таусон.