В метро Екатеринбурга несколько касс закроются к 18 января

Продолжат работу кассы на станциях «Проспект Космонавтов», «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», однако в них можно будет только пополнить счет на проездном. Кассы на первых двух станциях соответственно будут работать с 8:00 до 20:00, на третьей — с 7:00 до 19:00.