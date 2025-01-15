В метро Екатеринбурга несколько касс закроются к 18 января

Продолжат работу кассы на станциях «Проспект Космонавтов», «Площадь 1905 года» и «Ботаническая», однако в них можно будет только пополнить счет на проездном. Кассы на первых двух станциях соответственно будут работать с 8:00 до 20:00, на третьей — с 7:00 до 19:00.
Напомним, в декабре в Екатеринбурге на всех станциях метрополитена заработала оплата проезда по QR-коду, билет можно купить в кассе или через автомат по продаже билетов. Продажа жетонов в метро прекращена с 1 января 2025 года — ранее купленные можно использовать для проезда, позднее их отправят на переплавку.