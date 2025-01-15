Профессия геодезиста стала самой высокооплачиваемой в Иркутской области в 2024

Лучше всех в регионе зарабатывают геодезисты (примерно 182 500 рублей). После в топе находятся руководители группы разработки, генеральные и исполнительные директора — по 175 тысяч. Хорошо оплачивается должность руководителя строительного проекта (170 200 рублей). Что касаемо всей страны, то в тройке самых «дорогих» — DevOps-инженеры (248 500), руководители группы разработки (234 700) и дата-сайентисты (232 000).