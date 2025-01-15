Профессия геодезиста стала самой высокооплачиваемой в Иркутской области в 2024

Аналитики hh.ru просмотрели более 186 тысяч вакансий, открытых и Иркутской области в 2024, и выяснили, кто из специалистов получает самую высокую зарплату.
Лучше всех в регионе зарабатывают геодезисты (примерно 182 500 рублей). После в топе находятся руководители группы разработки, генеральные и исполнительные директора — по 175 тысяч. Хорошо оплачивается должность руководителя строительного проекта (170 200 рублей). Что касаемо всей страны, то в тройке самых «дорогих» — DevOps-инженеры (248 500), руководители группы разработки (234 700) и дата-сайентисты (232 000).
Среди наемных рабочих на высокую зарплату могут спокойно рассчитывать машинисты (166 800), прорабы и мастера СМР (157 000), DevOps-инженеры (156 000), водители (по 151 300), менеджеры по стратегии, менеджеры по компенсациям и льготам, коммерческие и операционные директора, руководители отдела аналитики (по 150 000).
— Высоко оплачивается должность механика (149 700), сварщика (148 700), геолога (148 600), директора по персоналу (143 000), технического директора (140 000), инженера ПТО, инженера-сметчика (138 000) и директора по информационным технологиям (137 500), — уточнили в пресс-службе hh.ru.
А вот меньше всех в 2024 платили дворникам (30 500 рублей в среднем), промоутерам (31 300), уборщикам (32 100), актерам и аниматорам (32 500).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что организаторов незаконной миграции осудили в Иркутской области.