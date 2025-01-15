Социальная сеть ВК сместила YouTube на второе место

В декабре российская соцсеть «ВКонтакте» поставила рекорд по месячному охвату: около 92 млн пользователей.
Она даже оставила позади YouTube. Посещаемость последнего россиянами снизилась из-за его полного замедления в нашей стране.
По сравнению с концом 2023 года в финале 2024-го и начале текущего года количество часов, проведенных пользователями в разделе «VK Видео», увеличилось вчетверо: 2,2 млрд минут за 24 часа. А клипы россияне здесь теперь смотрят в 2,6 раза чаще.
«Для дальнейшего развития “VK Видео” нужно менять систему монетизации и выстраивать новую стратегию привлечения блогеров», — считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Пока что, по его словам, охват зарубежной платформы уменьшился ненамного. Ради размещенного там эксклюзивного контента постоянные пользователи будут использовать любые варианты доступа, уверен эксперт.
«К тому же до середины декабря замедления на мобильных устройствах практически не было, а многие смотрят видео именно на смартфонах. Это не могло не повлиять на статистику», — добавил в беседе с РБК директор Института современных медиа Кирилл Танаев.