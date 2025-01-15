Десять тысяч белорусских товаров верифицированы на Wildberries и Ozon

Говорится, что основная примерно 10 тысяч белорусских товаров, верифицированных БелТПП, находятся на популярных у белорусов маркетплейсах — Wildberries и Ozon. Так, по запросу «сделано в Беларуси» поисковая система Wildberries выдает около 30 тысяч товаров, часть из которых являются подделкой.