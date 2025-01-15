Десять тысяч белорусских товаров верифицированы на Wildberries и Ozon. Об этом рассказал заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин, пишет агентство «Минск-Новости».
Говорится, что основная примерно 10 тысяч белорусских товаров, верифицированных БелТПП, находятся на популярных у белорусов маркетплейсах — Wildberries и Ozon. Так, по запросу «сделано в Беларуси» поисковая система Wildberries выдает около 30 тысяч товаров, часть из которых являются подделкой.
По данной причине в 2024 году было принято решение о сотрудничестве Белорусской торгово-промышленной палаты с маркетплейсами. Уточняется, что верифицированные товары получают знак «Сделано в Беларуси» и подтверждают высокое качество продукта.
По словам Мелешкина, указанная отметка дает возможность не только лучше продвигать товары белорусских производителей в интернет-магазинах, но также защищает производителей от контрафакта.
— Мы запланировали в первом квартале семинар на тематику верификации товаров.
Заместитель председателя БелТПП заметил, что семинар направлен на подталкивание белорусских предприятий больше размещать свои товары на маркетплейсах.
Тем временем «Беллегпром» объявил создание национального маркетплейса — потенциального конкурента Ozon и Wildberries.
Кстати, национальный маркетплейс запустят на базе «Белпочты» в 2025 году.
Кроме того, НЦЗПД сказал, что делать белорусам, если на телефон приходят SMS прошлого владельца номера.