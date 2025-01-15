Задержанный самолет рейсом Иркутск — Усть-Кут вылетел из Братска спустя сутки

Напомним, 14 января 2025 в 10:00 экипаж воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром из-за непогоды в пункте назначения. Тогда лайнер дозаправили, а 70 пассажир ждали сообщения о посадке, но его откладывали несколько раз.