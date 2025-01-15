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Задержанный самолет рейсом Иркутск — Усть-Кут вылетел из Братска спустя сутки

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Самолет рейсом Иркутск — Усть-Кут, который вынужденно сел в Братске, отправился по запланированному маршруту. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе аэропорта города.

Напомним, 14 января 2025 в 10:00 экипаж воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром из-за непогоды в пункте назначения. Тогда лайнер дозаправили, а 70 пассажир ждали сообщения о посадке, но его откладывали несколько раз.

— Во время ожидания, которое продлилось почти сутки, пассажирам предоставили всё необходимое, в том числе отдых в гостинице и горячее питание, — уточнили в пресс-службе аэропорта.

В итоге самолет вылетел сегодня, 15 января 2025, в 9:36 утра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии отец и сын поехали на рыбалку в Бурятии, однако по пути случилось непредвиденное — сломался мотобуксировщик, на улице началась метель.