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В храм — на джипе: автомобилист устроил шоу в центре Владивостока

Мужчина протаранил полицейскую машину и пытался заехать на джипе в храм, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В центре Владивостока днем 15 января неадекватный автолюбитель устроил гонки с повреждением чужого имущества. Сначала он протаранил пассажирский автобус, но это было только началом «представления».

Далее автомобилист попытался въехать на джипе прямо в двери Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади. Затея не удалась, и тут его настигли полицейские.

Однако виновник происшествия попытался уйти от преследования. Он протаранил автомобиль полиции, но был задержан в районе памятника Элеоноре Прей.

Как сообщают очевидцы, автолюбитель находился в неадекватном состоянии и что-то кричал в сторону стражей правопорядка. На месте инцидента во Владивостоке продолжают работать инспекторы ГИБДД. Также дежурит кинолог с собакой.