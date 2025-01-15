В храм — на джипе: автомобилист устроил шоу в центре Владивостока

В центре Владивостока днем 15 января неадекватный автолюбитель устроил гонки с повреждением чужого имущества. Сначала он протаранил пассажирский автобус, но это было только началом «представления».
Далее автомобилист попытался въехать на джипе прямо в двери Спасо-Преображенского кафедрального собора на центральной площади. Затея не удалась, и тут его настигли полицейские.
Однако виновник происшествия попытался уйти от преследования. Он протаранил автомобиль полиции, но был задержан в районе памятника Элеоноре Прей.
Как сообщают очевидцы, автолюбитель находился в неадекватном состоянии и что-то кричал в сторону стражей правопорядка. На месте инцидента во Владивостоке продолжают работать инспекторы ГИБДД. Также дежурит кинолог с собакой.