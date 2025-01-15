Раис Татарстана назначил нового постоянного представителя республики в Башкирии

Напомним, в 2020 году постоянным представителем республики Татарстан в Башкирии стал Юсуп Якубов. В сентябре 2023-го Рустам Минниханов вновь назначил его на эту должность. В конце минувшего октября стало известно, что Якубов покидает пост по собственному желанию.