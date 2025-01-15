Раис Татарстана назначил нового постоянного представителя республики в Башкирии

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил нового постоянного представителя республики в Башкирии. Вчера, 14 января, руководитель региона подписал соответствующий указ. Как следует из документа, в следующие три года должность постпреда будет занимать Ильсур Ихсанов.
Напомним, в 2020 году постоянным представителем республики Татарстан в Башкирии стал Юсуп Якубов. В сентябре 2023-го Рустам Минниханов вновь назначил его на эту должность. В конце минувшего октября стало известно, что Якубов покидает пост по собственному желанию.
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