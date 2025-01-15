Почему в России заговорили об отмене самозанятости и как она может измениться в 2025 году

Тут, конечно, первая реакция — недоумение. Крепостное право вроде как отменили больше 150 лет назад. А еще хочется напомнить господам-работодателям, что некоторые из них сами, сокращая издержки, выводили сотрудников на самозанятость. Что ж теперь жаловаться, что люди на свободе не только не пропали, но даже окрепли и стали выбирать, с кем сотрудничать? Да, местами и правда нехорошо вышло. Дисбаланс на рынке труда действительно есть, и неслабый. Да, может, нам не нужно столько курьеров, а учителя нужны очень-очень. Да, налог 4−6% — это действительно очень мало, если все на него перейдут, не останется у нас ни дорог, ни школ, ни больниц, ни врачей опять же с педагогами. Но ситуация ведь на самом деле не так проста, как кажется. И простые решения тут не сработают.